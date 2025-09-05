Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου… πιάτου της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025, συμπληρώθηκαν τα ζευγάρια στους «16» της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα θα βρει στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα το Ισραήλ (7/9), εμπόδιο το οποίο αν περάσει θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία, στη μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου… αχνοφαίνεται η Τουρκία.

Αναλυτικά:

Φάση των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 18:30

2. Τουρκία – Σουηδία 12:00

3. Γερμανία – Πορτογαλία 15:15

4. Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

6. Πολωνία – Βοσνία 12:00

7. Ιταλία – Σλοβενία 18:30

8. Γαλλία – Γεωργία 15:15

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Λιθουανία ή Λετονία – Ελλάδα ή Ισραήλ

Τουρκία ή Σουηδία – Πολωνία ή Βοσνία

Σερβία ή Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία

Γερμανία ή Πορτογαλία – Ιταλία ή Σλοβενία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Λιθουανία ή Λετονία / Ελλάδα ή Ισραήλ – Τουρκία ή Σουηδία / Πολωνία ή Βοσνία

Σερβία ή Φινλανδία / Γαλλία ή Γεωργία – Γερμανία ή Πορτογαλία / Ιταλία ή Σλοβενία

Ο τελικός του Eurbasket

Οι νικητές των ημιτελικών θα μονομαχήσουν στο μεγάλο τελικό, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου