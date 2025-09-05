Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου… πιάτου της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025, συμπληρώθηκαν τα ζευγάρια στους «16» της διοργάνωσης.
Η Ελλάδα θα βρει στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα το Ισραήλ (7/9), εμπόδιο το οποίο αν περάσει θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία, στη μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου… αχνοφαίνεται η Τουρκία.
Αναλυτικά:
Φάση των «16»
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 18:30
2. Τουρκία – Σουηδία 12:00
3. Γερμανία – Πορτογαλία 15:15
4. Σερβία – Φινλανδία 21:45
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 21:45
6. Πολωνία – Βοσνία 12:00
7. Ιταλία – Σλοβενία 18:30
8. Γαλλία – Γεωργία 15:15
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
Λιθουανία ή Λετονία – Ελλάδα ή Ισραήλ
Τουρκία ή Σουηδία – Πολωνία ή Βοσνία
Σερβία ή Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία
Γερμανία ή Πορτογαλία – Ιταλία ή Σλοβενία
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Λιθουανία ή Λετονία / Ελλάδα ή Ισραήλ – Τουρκία ή Σουηδία / Πολωνία ή Βοσνία
Σερβία ή Φινλανδία / Γαλλία ή Γεωργία – Γερμανία ή Πορτογαλία / Ιταλία ή Σλοβενία
Ο τελικός του Eurbasket
Οι νικητές των ημιτελικών θα μονομαχήσουν στο μεγάλο τελικό, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου