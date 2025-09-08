Με την Εθνική μας να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο, μετά τη νίκη της με 84-79 επί του Ισραήλ συμπληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το παζλ της προημιτελικής φάσης του Eurobasket 2025, που διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι η Λιθουανία, την οποία θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Τρίτη στις 21:00 (ΕΡΤ1-Novasports Start), με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης:

Προημιτελικοί:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου:

17:00 Τουρκία – Πολωνία (11)

21:00 Λιθουανία – Ελλάδα (10)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία (13)

21:00 Γερμανία – Σλοβενία (12)

Ημιτελικοί

10 – 11 / 15

12 – 13 / 16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 – Ηττημένος 16

Τελικός

Νικητής 15 – Νικητής 16