Tην αποχώρησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο, μετά την ήττα (84-77) από τη Σλοβενία, που σήμανε τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ.

«Είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πετρούσι, που μου έκανε την τιμή να είμαι προπονητής της εθνικής ομάδας. Ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου να έχω αυτόν τον ρόλο. Μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία και με πίστεψαν από την πρώτη μέρα. Οι συνεργάτες μου είναι αδέρφια μου και αγαπώ τους παίκτες μου» ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας:

«Δεν δίνω δεκάρα για τι προπονητής είμαι, δεν με νοιάζει τι γνώμη έχετε για μένα, δεν με νοιάζει η καριέρα μου. Εγώ στη ζωή μου και στην προπονητική μου καριέρα νοιάζομαι για τους παίκτες μου. Και σήμερα είμαι στενοχωρημένος γιατί τους είδα λυπημένους.

Μπορεί να είμαι ο χειρότερος προπονητής του κόσμου. Κανένας δεν έχει τόσο σεβασμό, όπως εγώ για τους Ιταλούς παίκτες, και κανένας δεν θα τους αγαπήσει όπως εγώ».

Όσο για τον αγώνα, ο Ποτσέκο είπε: «Συγχαρητήρια στη Σλοβενία. Έκαναν ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Ο Λούκα είναι φανταστικός, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός. Συγχαίρω τους παίκτες μου γιατί δεν κατέθεσαν τα όπλα και πάλεψαν ως το τέλος, όπως πάντα».