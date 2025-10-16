Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της Αρμάνι Μιλάνο από το Κάουνας, με τους Ιταλούς να επικρατούν τη Πέμπτη με 89-78 της Ζαλγκίρις, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Μεσίνα με αυτό το ροζ φύλλο βελτίωσε το ρεκόρ της στο 2-3, υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα και πρώτη στο «σπίτι τους» (2-3).

Ασύλληπτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους στο πρώτο ημίχρονο, με τον έμπειρο φόργουορντ να πετυχαίνει 20 πόντους με 6/7 τρίποντα σε 13 λεπτά συμμετοχής για τους γηπεδούχους.

Για να φανταστεί κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, ο Μπουτκεβίτσιους είχε συνολικά 25 πόντους στους προηγούμενους 4 αγώνες της διοργάνωσης.

Ωστόσο, παρά την υπεροπλία της Ζαλγκίρις στα ριμπάουντ, οι Ιταλοί ήταν πιο εύστοχοι από μέση και μακρινή απόσταση κι έτσι το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι με την Αρμάνι να περνάει για πρώτη φορά μπροστά 38-39 στο 19΄.

Ακολούθησε μάχη «πόντο πόντο», μέχρι που ο Ρίτσι έγραψε το 66-73 από τα 6.75 δημιουργώντας προϋποθέσεις νίκης για την Αρμάνι. Οι Ιταλοί έτρεξαν σερί 12-2 και άνοιξαν την «ψαλίδα» στο 66-77 που τους έφερε «αγκαλιά» με τη νίκη.

Εκπληκτική πολυφωνία για τους νικητές με τέσσερις παίκτες να έχουν από 15 πόντους: Ντέβιν Μπούκερ, Σέιβον Σιλντς Τζαμπάολο Ρίτσι (5/5 τρίποντα), Κουϊν Έλις, τον Γκούντουριτς με 14π., αλλά και τον Μπολμάρο με φοβερή στατιστική: 10π., 7ρ., 4κλ

Σε κακή μέρα για τους γηπεδούχους ο Φρανσίσκο (8π. με 2/11 σουτ), ο Μόουζες Ράιτ είχε 15π. και 7ρ., ενώ ο Μπουτκεβίτσιους έμεινε άποντος στο β΄ ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 15 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Φρανσίσκο 8 (2/8 τρίπονυτα, 6 ασίστ), Ράιτ 15 (1/2 τρίποντα,7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπραζντέκις 2, Τουμπέλις 14 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Λο (6 ασίστ), Σλίβα 3 (1), Μπιρούτις 1, Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκέβιτσους 20 (6/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα(, Σιρβίντις, Ουλάνοβας (3 ριμπάουντ)

ΑΡΜΑΝΙ (Μεσίνα): Μάνιον 3 (1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Έλις 15 (1), Μπούκερ 15 (7 ριμπάουντ), Μπολμάρο 10 (2/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπρουκς, Ρίτσι 15 (5/5 τρίποντα), Γκούντουριτς 14 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντιοπ 2, Σιλντς 15 (1/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Ντάνστον

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ