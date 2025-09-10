H Euroleague ανακοίνωσε την ανάθεση του Final 4 του 2026 στην Αθήνα και το Telekom Center Athens. Μετά το 2007, όταν τον τίτλο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, το φάιναλ φορ επιστρέφει για δεύτερη φορά, επί Euroleague, στο ΟΑΚΑ που πλέον έχει μετονομαστεί σε Telekom Center Athens, καθώς στην ψηφοφορία, η Αθήνα πήρε οκτώ ψήφους, έναντι τριών του Βελιγραδίου, ενώ υπήρξαν και δύο λευκά.

Στη σχετική ανακοίνωση της Euroleague αναφέρεται:

Το Final 4 της Euroleague θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens για δεύτερη φορά. Η Euroleague Basketball είναι υπερήφανη που ανακοινώνει ότι το Final 4 της EuroLeague του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με τη φημισμένη διοργάνωση να επιστρέφει σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του μπάσκετ.

Το Final 4 της Euroleague του 2026 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, έναν χώρο με χωρητικότητα άνω των 18.000 θεατών. Αρχικά κατασκευασμένο το 1994 και εκτενώς ανακαινισμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το Telekom Center Athens έχει φιλοξενήσει έκτοτε αμέτρητες θρυλικές στιγμές του μπάσκετ. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου και στη συνέχεια ο τελικός στις 24 Μαΐου.

Αυτή θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το Final 4 , με την πρώτη να είναι το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το Final 4 της Euroleague επιστρέφει στον εμβληματικό χώρο, επιβεβαιώνοντας το “status” της Αθήνας ως ακρογωνιαίου λίθου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η επιστροφή της διοργάνωσης του Final 4 στην Αθήνα υπογραμμίζει την προσοχή της Euroleague Basketball στην παροχή live εμπειριών παγκόσμιας κλάσης για τους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης».