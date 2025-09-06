Ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία τρία χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Μονακό, και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.
Ο 34χρονος Σέρβος άσος, ο οποίος έρχεται στη Μονακό «για να κερδίσει τα πάντα», είναι η τέταρτη προσθήκη των Μονεγάσκων, μετά τον Αμερικανό πίβοτ Κεβάριους Χέιζ από την Παρί, τον πάουερ φόργουορντ Γιόαν Μακουντού που επέστρεψε από την Τουρκ Τέλεκομσπορ της Άγκυρας και τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος ήταν στο Μιλάνο την περασμένη σεζόν.
Nemanja Nedovic atterrit sur le Rocher ! 🇲🇨
L’arrière serbe (34 ans, 1,92 m) arrive en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade pour prendre feu derrière l’arc 🎯 🇷🇸
Bienvenue Nemanja ! 🙌
🗣 Retrouvez le communiqué officiel et sa réaction sur notre site 📝
