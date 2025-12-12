Η Φενερμπαχτσέ πέρασε και από το Πριγκιπάτο, συνεχίζοντας τη βαθμολογική αναρρίχηση της προς της κορυφή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 92-86 της Μονακό, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, συμπληρώνοντας -πριν τον Παναθηναϊκό (16/12)- τις έξι σερί νίκες και εννέα στο σύνολο (χρωστάει το ματς με τον Ολυμπιακό). Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υπέστη την έκτη ήττα της και είδε το σερί των τριών ευρωπαϊκών νικών να ολοκληρώνεται ενώπιον του κοινού της.

Η τουρκική ομάδα, η οποία επέστρεψε από το -17 (67-50 στο 28΄), εξαργύρωσε το εξαιρετικό της τέταρτο δεκάλεπτο, όταν αποφάσισε να «σφίξει» την άμυνα της και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας (επιμέρους σκορ 17-32) να σημειώσει την ανατροπή και τελικά να «αποδράσει» με ένα πολύτιμο «διπλό».

Τεράστια εμφάνιση από τον Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος εκτός από τους 24 πόντους που σημείωσε πέτυχε και το καθοριστικότερο τρίποντο στο 36΄, χαρίζοντας το προβάδισμα στη Φενέρ (82-85) και δίνοντας το έναυσμα για ένα σερί 9-0, με το οποίο οι φιλοξενούμενοι έγραψαν το 82-91 στα 59΄΄ για τη λήξη και κλείδωσαν τη νίκη.

Από τη Μονακό πάλεψαν οι Τζέιμς και Ντιαλό με 20 και 18 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 69-60, 86-92

Νίκη στο… νήμα για την Ντουμπάι

Η Ντουμπάι υπερασπίστηκε στο… νήμα την έδρα της, επιστρέφοντας στις νίκες στη Euroleague. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 89-88 της Μπάγερν Μονάχου, για την 15η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-8 και συνεχίζοντας την καταδίωξη της δεκάδας. Στον αντίποδα, οι Βαυαροί υπέστησαν την έκτη διαδοχική ήττα τους και δέκατη στο σύνολο.

Οι Γερμανοί επέβαλαν μέσα από την εξαιρετική άμυνα τον ρυθμό τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και όδευαν ολοταχώς προς το «διπλό», ξεφεύγοντας στο 25΄ ακόμη και με 12 πόντους (44-56). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν το περιφερειακό σουτ στην τέταρτη περίοδο, η άμυνα ήταν αποτελεσματική και στο 37΄ πέτυχαν την ανατροπή (80-79). Οι Λούσιτς και Ομπστ απάντησαν από τα 6,75 για το νέο προβάδισμα της Μπάγερν και το ματς μετετράπη σε… ντέρμπι, μέχρι ο Ράιτ να λύσει τον… γόρδιο δεσμό, ευστοχώντας σε buzzer beater δίποντο και διαμορφώνοντας το τελικό 89-88.

Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 22 πόντους και το νικητήριο σουτ, ενώ από την Μπάγερν πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 21.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 42-46, 58-66, 89-88