Στο Ισραήλ θα αγωνίζονται και πάλι, όπως όλα δείχνουν, η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ από την 1η Δεκεμβρίου, όπως αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague.

Οι μέτοχοι-ομάδες της διοργάνωσης αποφάσισαν να επιστρέψουν στις φυσικές έδρες τους οι δύο ομάδες του Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση την 1η Νοεμβρίου, ωστόσο η επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο… σπίτι τους μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Οι σύλλογοι-μέλη της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης. Η συνάντηση αφορούσε επίσης στην πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του BKT EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Η Euroleague Basketball και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Ο οργανισμός επιβεβαιώνει την πεποίθησή του στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει κοντά ανθρώπους και κοινότητες, καθώς και τη δέσμευσή του να συμβάλλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας.