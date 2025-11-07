Η Ζαλγκίρις έδωσε τέλος στο Κάουνας στο νικηφόρο σερί της Βαλένθια (προερχόταν από 3 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα) και παρέμεινε με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της βαθμολογίας της εφετικής Euroleague.

Οι Λιθουανοί επικράτησαν με 86-77 των Ισπανών, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στην τέταρτη ήττα τους.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (10) και ριμπάουντ (11), ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε και πάλι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 15.

Ωστόσο, αυτός που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Λιθουανών ήταν ο Μάοντο Λο, ο οποίος εκτός από 12 πόντους σημείωσε και καθοριστικό τρίποντο στα 43΄΄ για τη λήξη, γράφοντας το μη αναστρέψιμο 81-75.

Από τη Βαλένθια ξεχώρισαν οι Μοντέρο και Πραντίγια, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-35, 61-58, 86-77