Μετά το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας της στην έδρα της Βιλερμπάν, η Βαλένθια έκλεισε εντυπωσιακά τη «διαβολοβδομάδα» της στην Euroleague, καθώς νίκησε και τη Βίρτους Μπολόνια με 103-94 στην «ROIG Arena» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής κι έκανε το «2 στα 2».

Με ηγέτη τον 20χρονο Σέρχιο Ντε Λαρέα ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους (5/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, οι «νυχτερίδες» πάτησαν… γκάζι στην τελευταία περίοδο και «καθάρισαν» το ματς απέναντι στους πολύ ανταγωνιστικούς Ιταλούς.

Από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Μουρ και Ρόβερς για τη Βαλένθια, ενώ η Βίρτους (με ρεκόρ 1-1 πλέον) που μέτρησε συνολικά 14 λάθη, βρήκε λύσεις στην επίθεση μόνο απ’ τον Μόργκαν, ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94

TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ