Με… βροχή τριπόντων, η Μπαρτσελόνα έκαμψε την Παρασκευή την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια, κλείνοντας με «δυο στα δυο» τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Οι Καταλανοί επικράτησαν με 88-81 των Ιταλών στη Βαρκελώνη, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 7-4 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, η Βίρτους έχει πλέον αρνητικό ρεκόρ (5-6).

Με την παραγωγικότητα της στα ύψη και βασιζόμενη στον γρήγορο ρυθμό, η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, πριν περιοριστεί από την άμυνα της Βίρτους στην τρίτη περίοδο και βρεθεί με την… πλάτη στον τοίχο (61-67 στο 30΄). Ωστόσο, στον… επίλογο του αγώνα και μετρώντας έξι τρίποντα σε αυτό το διάστημα, οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν πάλι το ρυθμό τους, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-81.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που τελείωσαν των αγώνα με 14/33 τρίποντα, ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους (5/6τρ.), ενώ από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν, επίσης με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-43, 61-67, 88-81