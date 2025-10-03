Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε η Χαποέλ Τελ Αβίβ (2-0) την πρώτη εφετινή… διαβολοβδομάδα της Euroleague.

H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε νικηφόρα με 87-81 από την Ποντγκόριτσα (ουδέτερη έδρα), απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Αναντολού Εφές, την οποία υποχρέωσε και στην πρώτη ήττα της (1-1).

Η τουρκική ομάδα δεν μπήκε ποτέ στον… αγώνα μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Ισραηλινούς να τρέχουν επιμέρους σκορ 13-26 στην τρίτη περίοδο, ανατρέποντας το εις βάρος τους 46-35 που είχε γράψει ο φωτεινός πίνακας στο 20΄ και μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο στο +2 (59-61).

Στον… επίλογο του αγώνα πήρε… φωτιά ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους σε αυτό το διάστημα και με άξιο συμπαραστάτη τον Μπράιαντ δεν… αγχώθηκαν μέχρι το τελικό 87-81.

Ο Αντόνιο Μπλέικνι τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, ενώ ο Ελάια Μπράιαντ πρόσθεσε 15 στο καλάθι της πρώην ομάδας του, οδηγώντας την Χαποέλ στο «διπλό». Από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-35, 59-61, 81-87

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ