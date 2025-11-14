Αήττητη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague η Ντουμπάι BC, η οποία την επόμενη εβδομάδα (20/11) δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 95-89 απέναντι στη Ζαλγκίρις, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους.

Με την αποψινή επιτυχία η Ντουμπάι BC βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6, ενώ η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 7-4, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή.

Η άμυνα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, όταν κράτησε τη Ζαλγκίρις στους 14 και 16 πόντους, αντίστοιχα, και η σταθερή απειλή των Άλεκσα Αβράμοβιτς (16π.) και Φιόντου Καμπενγκέλε (21π., 10ρ.) στην επίθεση, αποτέλεσαν τα κλειδιά της νίκης για την Ντουμπάι.

Από την Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Αζουέλας Τουμπάλις με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89