Τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague των Μακάμπι και Χάποελ θα διεξαχθούν εκτός Ισραήλ.

Η χώρα πλέον βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση μετά το χτύπημα κατά του Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, και το γεγονός αυτό θα επηρεάσει αναπόφευκτα και τον αθλητισμό.

Οι ξένοι παίκτες όλων των ομάδων στην χώρα ειδοποιήθηκαν να αποχωρήσουν από το Ισραήλ, ενώ η εγχώρια λίγκα ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή του πρωταθλήματος.

Παράλληλα οι επόμενοι αγώνες της Euroleague που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Ισραήλ συμπεριλαμβανομένου και το ντέρμπι ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ θα πραγματοποιηθούν εκτός χώρας.

