Ακόμη μία μεταγραφή πραγματοποίησε η Μονακό, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της τον Νταβίντ Μισινό.

Οι Μονεγάσκοι την Τρίτη ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου άσου, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Μισινό τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στην Μπούρσασπορ, έχοντας 14,6 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στο Fiba Europe Cup είχε 13 ποντους, 2,8 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και τέλος 1,7 κλεψίματα.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που ανήκω στην Μονακό. Για εμένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια ομάδα που είναι μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη», ανέφερε ο παίκτης.