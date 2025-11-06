Τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών έδωσε ενώπιον του κοινού της η Φενερμπαχτσέ, η οποία στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 81-67 της -εκ των ουραγών- Βιλερμπάν, την οποία υποχρέωσε στην έβδομη ήττα της και τρίτη διαδοχική.

Το καλό πρώτο δεκάλεπτο της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, όταν εξασφάλισε στο 10΄ μία διαφορά 8 πόντων (18-10), της επέτρεψε μέσα από τα καλά ποσοστά ευστοχίας της και τον απόλυτο έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας να μείνει σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το φινάλε και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Κορυφαίος των νικητών ο Γουέιντ Μπάλντογουϊν με 14 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Αρμέλ Τραορέ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 45-34, 59-48, 81-67

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 3 (3 ριμπάουντ), Μπιρσέν, Μπάλντουιν 14 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μέλι 12 (2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Χόρτον Τάκερ 6 (1/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπόστον 8 (2/4 τρίποντα), Μπιμπέροβιτς 10 (2/4 τρίποντα), Μπιτίμ, Γιάντουνεν 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 10 (0/3 τρίποντα), Κόλσον 11 (2/4 τρίποντα), Μπιρτς 4 (6 ριμπάουντ)

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας 7 (1/4 τρίποντα), Ατάμνα 5 (0/4 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάπυντ, 4 ασίστ), Μάσα 6 (4 ριμπάουντ), Ενγκουάμα 3, Εντιαγέ 10 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γουάτσον 12 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βοτιέ 6, Τραορέ 18 (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπαόυντ)