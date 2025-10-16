Με άμυνα για σεμινάριο, η Φενερμπαχτσέ νίκησε 88-73 την Μπάγερν στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσους δέχτηκε μόλις 26 πόντους από το 10΄ έως το 33΄ και έφτασε άνετα στην επικράτηση ενώ στην κατάταξη βρίσκεται στο 2-3 μαζί με τη σημερινή της αντίπαλο.

Η Φενέρ ξεκίνησε το ματς παρουσιάζοντας τα αρνητικά συμπτώματα των προηγούμενων αναμετρήσεων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στη Μπάγερν να πάρει «κεφάλι» στο σκορ και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +6 (14-20).

Σταδιακά, οι πρωταθλητές Ευρώπης βελτίωσαν την εικόνα τους, κάλυψαν το χαμένο έδαφος και στις αρχές του β΄ ημιχρόνου εξασφάλισαν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (42-32 στο 22΄). Αυτό σημαίνει ότι είχαν επί μέρους σκορ 28-12 μέσα σε 12 λεπτά, βρίσκοντας λύσεις σχεδόν απ΄όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου η διαφορά άνοιξε στο +16 (62-46) και το υπόλοιπο του ματς ήταν τυπική διαδικασία. Η Μπάγερν έμεινε σχεδόν 8 λεπτά χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, από το 25΄ έως το 33΄ σκόραρε μόνο δύο ελεύθερες βολές και το 51-44 έγινε 72-46! Πολύ εύκολα η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, μετά από τρεις συνεχόμενες και δύο εντός έδρας ήττες, επέστρεψε στις επιτυχίες με το τελικό 88-73.

Την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ πραγματοποίησε ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 15π και 5/6 τρίποντα, ενώ ο Γουϊλμπεκιν είχε 14 με 4/8. Για τη Μπάγερν που τα… έσπασε από το τρίποντο (5/21) στάθηκε μόνο ο Ομπστ με 13π. και 3/7 από τα 6,75.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπιρσέν 6 (3 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 13 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Γουίλμπεκιν 14 (4/8 τρίποντα, 3 ασίστ), Μέλι 4 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μαχμούτογλου 3 (1), Μπιμπέροβιτς 6 (1), Μπιτίμ 2, Γιάντουνεν 15 (5/6 τρίποντα), Χολ 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ζάγκαρς 8 (4 ασίστ), Κόλσον 7 (1), Μπιρτς (5 ριμπάουντ)

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα, Ράταν-Μέις (0/5 τρίποντα), Γκιφάι 4 (1/3 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Κράτσερ, Τζέσαπ 7 (1), Λούτσιτς 10, Ομπστ 13 (3/7 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Όλατς, Μάικ 13, Γκέιμπριελ 13 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), ΜακΚόρμακ 2, Μπάλντουιν 11 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ