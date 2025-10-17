Την τρίτη νίκη της στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Euroleague πανηγύρισε η Μονακό, επικρατώντας 90-84 της Βαλένθια στο Μόντε Κάρλο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο και υποχρέωσε τους Ισπανούς του Πέδρο Μαρτίνεθ στην 3η ήττα τους.

Αποφασισμένη να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στη Μπολόνια, έδειξε από το ξεκίνημα η Μονακό. Σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Σπανούλη πέτυχαν 57 πόντους, ενώ με το ξεκίνημα της 3ης περιόδου εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20 όταν προηγήθηκαν 60-40.

Και ξαφνικά έπαθαν black out στην άμυνα, επιτρέποντας 20 πόντους σε έξι λεπτά από τη Βαλένθια η οποία μείωσε 66-60 στο 27΄.

Έξι λεπτά πριν από το τέλος, ο Άλφα Ντιαλό με γκολ-φάουλ επανέφερε τη διαφορά στο +12 (81-69) και στο σημείο εκείνο «κλείδωσε» η νίκη για τη Μονακό, με το τελικό 90-84.

Ο Μίροτιτς είχε 15 πόντους σε 17 λεπτά για τους νικητές, ο Ντιαλό 16 με 5 ριμπάουντ, ενώ 14 με 3 ασίστ είχε ο Στραζέλ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Μπαντιό πέτυχε 18π., ενώ ο Νέιθαν Ρούβερς είχε 10π. (5/5 δίποντα) και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 71-62, 90-84

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 4 (2/10 σουτ, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 8 (4 ριμπάουντ), Ντιάλο 16 (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τάις 10 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ,2 ασίστ), Χέιζ 6, Τάρπι, Νέντοβιτς 8 (1/1 τρίποντο), Στράζελ 14 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μίροτιτς 15 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Τζέιμς 9 (2/7 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 18 (5/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 λάθη), Τέιλορ 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πουέρτο 13 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρίβερς 10 (5/5 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Πραντίγια 5 (3 ριμπάουντ), Μοντέρο 4, Ντε Λαρέα 7 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Μουρ 2, Σακό 3 (0/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Τόμπσον 10 (6 ασίστ), Κοστέλο 6 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ