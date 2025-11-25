Η Ντουμπάι BC άφησε πίσω την εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, κάμπτοντας την αντίσταση της Παρί στα Εμιράτα, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επικράτησε στο … νήμα με 90-89 των Γάλλων και βελτίωσε σε 6-7 το ρεκόρ της, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους και όγδοη στο σύνολο.

Σε ένα ματς με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ, η Ντουμπάι BC ήταν αυτή που … χαμογέλασε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Ο Ράιτ έγραψε το 4/4 από τη γραμμή της … φιλανθρωπίας στα τελευταία δευτερόλεπτα ολοκληρώνοντας -από το τρίποντο που είχε προηγηθεί του Άντερσον- ένα σερί 7-0, το οποίο διαμόρφωσε το μη αναστρέψιμο 90-86 στο 1΄΄ για τη λήξη.

Στο ενδιάμεσο ο Ιφί δεν είχε βρει στόχο σε κομβικό σουτ από τα 6,75 για το … προσπέρασμα της Παρί, ενώ όταν βρήκε το τρίποντο στην εκπνοή το μόνο που κατάφερε ήταν να διαμορφώσει το τελικό 90-89.

Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 24 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Φιλίπ Πετρούσεβ. Από την Παρί δεν αρκούσαν οι 22 πόντοι του Ντέρεκ Ουίλις.

Τα δεκάλεπτα: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Αμπάς 3, Πρέπελιτς 4 (3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Μπέρτανς 8 (2/12 τρίποντα), Έλις 3, Άντερσον 12 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καμπενγκέλε 11 (7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Άρμστρονγκ 2, Ράιτ 24 (4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10/11 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πετρούσεβ 19 (6/8 δίποντα, 7/12 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράιαν, Καμένιας 4 (5 ριμπάουντ)

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 13 (2/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/5 βολές), Καβαλιέρ 4, Ρόμπινσον 13 (3/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ασίστ), Ερέρα 8 (1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Ρόντεν 5 (5 ριμπάουντ), Στίβενς 9 (3/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Φαγιέ 5 (5 ριμπάουντ), Μόργκαν 5, Μπακό 2, Εμπαγιέ 3, Ουατάρα, Γουίλις 22 (3/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ)