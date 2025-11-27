Ο Κύβος ερρίφθη: Μετά από ΔΣ της Euroleague, αποφασίστηκε η επιστροφή των Χάποελ και Μακάμπι Τελ- Αβίβ στις φυσικές τους έδρες στο Ισραήλ.

Χωρίς να χρειαστεί ψηφοφορία από τα μέλη της Euroleague, η διοργανώτρια αρχή πήρε την απόφαση, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία αντίρρηση από τις ομάδες.

Μάλιστα η εν λόγω απόφαση έχει άμεση ισχύ, καθώς η διεξαγωγή αγώνων στο Τελ Αβίβ για Χάποελ και Μακάμπι θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου και όχι από τη νέα χρονιά, όπως είχε ειπωθεί αρχικά.

Να σημειώσουμε ότι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας στην φυσική τους έδρα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου για την Μακάμπι, η οποία υποδέχεται την Βιλερμπάν , ενώ στις 16 Δεκεμβρίου για την Χάποελ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα.

Παράλληλα όσον αφορά τις δυο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός θα δώσει και τα δυο εκτός έδρας παιχνίδια του στο Τελ – Αβίβ, καθώς θα αντιμετωπίσει πρώτα την Μακάμπι στις 22 Ιανουαρίου 2026 (21:05) και έπειτα την Χάποελ στις 2 Απριλίου (20:00).

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αγωνιστεί με την Μακάμπι εκτός έδρας στο Βελιγράδι, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν κερδίσει στο φινάλε, ενώ με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στο Τελ-Αβίβ στις 9 Απριλίου (19:45).