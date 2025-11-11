Στην κορυφή της Euroleague παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επικράτησε 114-89 της Μπασκόνια στη Σόφια. Στο 8-2 οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη, εκτός 10άδας οι Βάσκοι με 3-7.

Η Μπασκόνια προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους και προηγήθηκε 24-23 δευτερόλεπτα πριν από την εκπνοή της πρώτης περιόδου.

Εκεί, όμως άρχισε η κυριαρχία των Ισραηλινών. Με ρεσιτάλ επιθετικού μπάσκετ και 58π. στο α΄ ημίχρονο η Χαποέλ έθεσε τις βάσεις για τη νίκη.

Κατάφερε να συντηρεί σχετικά εύκολα τη διαφορά γύρω στους 10 πόντους, ενώ από τη στιγμή που συνέχιζε να παρουσιάζει τέτοια παραγωγικότητα στην επίθεση, δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνέψει.

Έκλεισε το ματς με 114 πόντους, πέντε λιγότερους απ΄ότι στην προηγούμενη αγωνιστική (109-97 στο Ντουμπάι)συνδυάζοντας το θέαμα με το αποτέλεσμα.

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Ελάιτζα Μπράιαντ ολοκλήρωσε το ματς με 38 δείκτη οικονομίας (PIR) καθώς είχε 24π., 9ρ. 4ασ. Επτά παίκτες των γηπεδούχων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με τον Κρις Τζόουνς να φτάνει τους 15 με 100% ευστοχία (4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/1 βολή).

Η Μπασκόνια άντεξε όσο άντεχε κι ο Καμπαρό ο οποίος σκόραρε 19 πόντους σε 24 λεπτά με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89

Χα.Π.