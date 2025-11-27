Η Euroleague άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Χάποελ Τελ Αβίβ στη φυσική τους έδρα, όμως τα προσεχή παιχνίδια τους με Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές δύσκολα θα διεξαχθούν στο Ισραήλ.

Οι δύο τουρκικές ομάδες ενημέρωσαν επίσημα τη διοργανώτρια αρχή ότι δεν πρόκειται να ταξιδέψουν στη χώρα, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας και το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Τουρκίας–Ισραήλ.

Με δεδομένη την άρνηση των αντιπάλων, η Euroleague εξετάζει ήδη εναλλακτικές ουδέτερες έδρες προκειμένου να διεξαχθούν κανονικά οι δύο αναμετρήσεις, αποφεύγοντας περαιτέρω αναβολές στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.