Συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της Euroleague, των συλλόγων της EuroLeague, της διοίκησης του NBA και της ηγεσίας της FIBA πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (8/10)στη Γενεύη της Ελβετίας.

Ήταν η δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μερών τους τελευταίους μήνες, μετά την κοινή ανακοίνωση του NBA και της FIBA για τη διερεύνηση της πιθανής δημιουργίας του «NBA Europe», μιας νέας διεθνούς διοργάνωσης συλλόγων.

Στην προηγούμενη συνάντηση, η Euroleague παρουσίασε μια πρόταση για ένα πλαίσιο συνεργασίας που, μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική απάντηση.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

Ενώ η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το οραματιζόμενο έργο «NBA Europe», εκτός από τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν, η Euroleague Basketball εκφράζει την εκτίμησή της στο NBA για τον εποικοδομητικό διάλογο και στη FIBA ​​για την προώθηση και τη φιλοξενία των συναντήσεων, καθώς και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να προσδιορίσει ένα πλαίσιο συνεργασίας που ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εκπροσωπώντας τους συλλόγους της, οι οποίοι συναντήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Βαρκελώνη για να συζητήσουν και να μοιραστούν τις απόψεις τους επί του θέματος, η Euroleague Basketball επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για συνεχή συμμετοχή σε αυτές τις συζητήσεις, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε πιθανό πλαίσιο συνεργασίας πρέπει να σέβεται τις ακόλουθες βασικές αρχές:

Κοινό όφελος: Οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να προσφέρει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο σύνολό του, χωρίς να περιθωριοποιεί τους οργανισμούς και τα άτομα που έχουν χτίσει τη σημερινή δομή ελίτ του συλλόγου μπάσκετ. Πολιτιστική ακεραιότητα: Οι παραδόσεις, οι βάσεις των οπαδών και η μοναδική ταυτότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται. Ανταγωνιστική αριστεία: Οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των υψηλών ανταγωνιστικών προτύπων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: Η εξουσία λήψης αποφάσεων πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν προτεραιότητα.

Η Euroleague Basketball και οι σύλλογοί της παραμένουν δεσμευμένοι να συμμετέχουν σε εποικοδομητικές συζητήσεις με το NBA και τη FIBA, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι θεμελιώδεις αρχές τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».