Η Ντουμπάι BC έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών της στη Euroleague, υποχρεώνοντας μάλιστα σε στάση το… τρένο του Ερυθρού Αστέρα, που προερχόταν από επτά σερί νίκες.

Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 102-86 των Σέρβων στο Ντουμπάι BC, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-6, απέναντι στο σύνολο του Σάσα Ομπράντοβις που υποχώρησε σε 7-3, αφήνοντας τη συγκατοίκηση της κορυφής με τη Ζαλγκίρις και τη Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Η Ντουμπάι BC κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ, στη δημιουργία και αξιοποιώντας τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας της είχε τον προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Όταν μάλιστα… θυμήθηκε και την άμυνα στην τέταρτη περίοδο, δίχως να χάσει την παραγωγικότητα της, πάτησε… γκάζι και δεν κοίταξε πίσω μέχρι το τελικό 102-86.

Κορυφαίος των νικητών ο Κέναν Καμένιας με career high σε πόντους (20) και ριμπάουντ (9), ενώ 18 πρόσθεσε ο Ράιτ, 13 ο Πετρούσεφ, 17 ο Αβράμοβιτς και 16 ο Μπέικον. Από τον Ερυθρό Αστέρα, που αγωνίστηκε χωρίς τον πολύτιμο Τσίμα Μονέκε, ξεχώρισε ο Εμπούκα Ιζούντου (16π.), ο οποίος όμως αποχώρησε με τραυματισμό πέντε λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Μπέικον 16 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Αβράμοβιτς 17 (3/5 τρίποντα), Αμπάς 2, Πρέπελιτς 8 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπέρτανς 8 (2/7 τρίποντα), Έλις, Σανλί, Ράιτ 18 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πετρούσεβ 13 (1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καμένιας 20 (9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (0/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλγένοβιτς, Μπάτλερ 10 (1), Νταβιντόβατς 5 (1), Κάλινιτς 8 (1), Ντόμπριτς 9 (3/4 τρίποντα), Ιζούντου 16 (4 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 12 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Οτζελέγιε 15 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντος Σάντος 2 (5 ασίστ, 3 λάθη)