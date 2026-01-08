Η Ντουμπάι υποχρέωσε σε «ανώμαλη προσγείωση» την Φενέρμπαχτσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δίνοντας τέλος στο σερί των τεσσάρων νικών της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επιβλήθηκε με 92-81 των Τούρκων, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-11 και κρατώντας ζωντανό το όνειρο του Play In. Στον αντίποδα, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποχώρησε στο 13-7, χάνοντας έδαφος στην προσπάθεια της να εδραιωθεί στην τετράδα.

Πρωταγωνιστής ο Κενάν Καμένιας, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας σε πόντους (20), ριμπάουντ (15) και αξιολόγηση (34), με τους Ράιτ (22π.), Μπέικον (15π.) και Καμπενγκέλε (14π.) να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις. Η Ντουμπάι κυριάρχησε πλήρως στα επιθετικά ριμπάουντ (42-21), στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 51-42, 73-62, 92-81

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Μπέικον 15 (2/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αβράμοβιτς 1, Αμπάς 2, Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3 (1), Άντερσον 11 (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Σανλί 2, Καμπενγκέλε 14 (4/5 δίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 22 (9/11 δίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πετρούσεβ 2, Καμένιας 20 (6/10 δίποντα, 8/8 βολές, 15 ριμπάουντ)

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 21 (6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μέλι, Χόρτον-Τάκερ 15 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3, Μπόστον 8 (2/7 τρίποντα), Γιάντουνεν 13 (4/5 τρίποντα), Χολ 9 91), Σίλβα 1, Κόλσον 2, Μπιρτς 7 (3/4 δίποντα, 1/2 βολές)