Με τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ να παίρνουν τη νίκη κύλησε η 23η αγωνιστική της Euroleague, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη με το ματς Βίρτους Μπολόνια–Φενερμπαχτσέ.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 100-93 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-74 της Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, βελτιώνοντας αμφότεροι το ρεκόρ τους στη διοργάνωση.

Αναλυτικά:

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20-21/1)

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93

Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66

Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89

Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6

Μονακό (Μονακό) 15-8

Βαλένθια (Ισπανία) 15-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7

Ολυμπιακός 14-8

Παναθηναϊκός 14-9

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15

Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15

Παρί (Γαλλία) 7-15

Παρτιζάν (Σερβία) 7-16

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17