Με τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ να παίρνουν τη νίκη κύλησε η 23η αγωνιστική της Euroleague, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη με το ματς Βίρτους Μπολόνια–Φενερμπαχτσέ.
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 100-93 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-74 της Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, βελτιώνοντας αμφότεροι το ρεκόρ τους στη διοργάνωση.
Αναλυτικά:
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20-21/1)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93
Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66
Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89
Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
Μονακό (Μονακό) 15-8
Βαλένθια (Ισπανία) 15-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7
Ολυμπιακός 14-8
Παναθηναϊκός 14-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
Παρί (Γαλλία) 7-15
Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17