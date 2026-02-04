Διαφορετικά συναισθήματα άφησε η 26η αγωνιστική στους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο Ολυμπιακός λύγισε στην παράταση με 108-98 στην έδρα της Ντουμπάι, ενώ από τη μεριά του ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία νίκη-χρυσάφι με 82-81 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο T- Center Athens, χάρη σε καλάθι του Γκραντ στο φινάλε.
Πάντως η ομάδα του Πειραιά ευνοήθηκε από τα υπόλοιπα αποτελέσματα και διατηρήθηκε δεύτερος με ρεκόρ 16-9, με το «τριφύλλι» να ανεβαίνει στην έκτη θέση με ρεκόρ 16-10, έχοντας, όμως, το ίδιο ρεκόρ με τις ομάδες που βρίσκονται στην 4η.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:
Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98 (παράταση)
Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 104-87
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 87-75
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 95-93
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 78-82
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30
Η βαθμολογία της Euroleague
- * Φενέρμπαχτσε 18-7
- * Ολυμπιακός 16-9
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
- Βαλένθια 16-10
- Παναθηναϊκός 16-10
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Μπαρτσελόνα 16-10
- Ζάλγκιρις Κάουνας 15-11
- Μονακό 15-11
- Αρμάνι Μιλάνο 13-13
- Βίρτους Μπολόνια 12-13
- Ντουμπάι 12-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπάγερν Μονάχου 11-15
- Μπασκόνια 9-17
- *Παρί 8-16
- Παρτίζαν 8-18
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 6-19
Εκκρεμούν: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3), Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 5/2 στις 18:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 5/2 στις 21:00
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 5/2 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 5/2 στις 21:30
Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30