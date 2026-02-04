Διαφορετικά συναισθήματα άφησε η 26η αγωνιστική στους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο Ολυμπιακός λύγισε στην παράταση με 108-98 στην έδρα της Ντουμπάι, ενώ από τη μεριά του ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία νίκη-χρυσάφι με 82-81 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο T- Center Athens, χάρη σε καλάθι του Γκραντ στο φινάλε.

Πάντως η ομάδα του Πειραιά ευνοήθηκε από τα υπόλοιπα αποτελέσματα και διατηρήθηκε δεύτερος με ρεκόρ 16-9, με το «τριφύλλι» να ανεβαίνει στην έκτη θέση με ρεκόρ 16-10, έχοντας, όμως, το ίδιο ρεκόρ με τις ομάδες που βρίσκονται στην 4η.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98 (παράταση)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 104-87

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 87-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 95-93

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 78-82

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague

* Φενέρμπαχτσε 18-7 * Ολυμπιακός 16-9 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-10 Βαλένθια 16-10 Παναθηναϊκός 16-10 Ερυθρός Αστέρας 16-10 Μπαρτσελόνα 16-10 Ζάλγκιρις Κάουνας 15-11 Μονακό 15-11 Αρμάνι Μιλάνο 13-13 Βίρτους Μπολόνια 12-13 Ντουμπάι 12-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15 Μπάγερν Μονάχου 11-15 Μπασκόνια 9-17 *Παρί 8-16 Παρτίζαν 8-18 Αναντολού Εφές 7-19 Βιλερμπάν 6-19

Εκκρεμούν: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3), Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 5/2 στις 18:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 5/2 στις 21:00

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 5/2 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 5/2 στις 21:30

Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30