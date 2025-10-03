Η Ζαλγκίρις ολοκλήρωσε αήττητη την πρώτη εφετινή… διαβολοβδομάδα, υποχρεώνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ στην πρώτη ήττα της. Οι Λιθουανοί έφτασαν στη νίκη με 84-81, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας τον έλεγχο για 30 λεπτά και αντέχοντας στο… σφυροκόπημα της τουρκικής ομάδας στον… επίλογο της αναμέτρησης.

Με τον Μπάλντογουϊν να παίρνει… φωτιά στην τέταρτη περίοδο και να ευστοχεί σε 4 τρίποντα, η Φενέρ έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-22 για την ανατροπή στο 37΄ (74-75). Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση και η Ζαλγκίρις με δύο κολλητές «βόμβες» από τα 6,75 (1 από Ουλάνοβας και 1 Μπουτκεβίτσιους) επανέφερε την… τάξη στα 46΄΄ για τη λήξη, με τον Ουίλιαμς-Γκος να σφραγίζει τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος με 20 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και 11 ο Μόουζες Ράιτ. Από τη Φενέρ έλαμψε ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν με 36 πόντους και 5/8 τρίποντα, αλλά δεν συμπαραστάτες για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ