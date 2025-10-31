Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις της φετινής σεζόν, σαρώνοντας με 84-58 τη Φενέρμπαχτσε για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Μαδριλένοι του Σέρτζιο Σκαριόλο έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους μέσα από την άμυνα και οικοδομώντας διαφορά ασφαλείας ήδη από το πρώτο ημίχρονο (49-22). Με τη νίκη αυτή ανέβηκαν στο 4-4, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποχώρησαν στο 3-5, δείχνοντας για ακόμη ένα παιχνίδι σημάδια αστάθειας και έλλειψης ενέργειας.

Η Ρεάλ κυριάρχησε σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, έπαιξε σκληρή άμυνα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Τούρκους, οι οποίοι έμοιαζαν αποσυντονισμένοι μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Το τελικό 84-58 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα ενός αγώνα χωρίς… δεύτερο ημίχρονο.

Η Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε αήττητη τις εντός έδρας υποχρεώσεις της μέσα στην εβδομάδα, καθώς μετά τη Ρεάλ έκαμψε την αντίσταση απόψε και της Βίρτους, ισορροπώντας σε 4-4 το ρεκόρ της. Οι Βαυαροί επικράτησαν άνετα με 86-70 των Ιταλών, για την 8η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική.

Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου και η «ζεστή» περιφέρεια (12/30 τρίποντα), απλοποίησαν το έργο των Γερμανών, οι οποίοι αφού περιόρισαν τους Ιταλούς στους 32 πόντους σε αυτό το διάστημα εξασφάλισαν μία διψήφια διαφορά ασφαλείας, την οποία εκτόξευσαν στο +19 στο 39΄ (84-65).

Κορυφαίος των νικητών ο Αντρέας Ομπστ με 21 πόντους και 4 τρίποντα, ενώ από τη Βίρτους προσπάθησε ο Άλεν Σμάιλαγκιτς με 17.

Καλοβλέπει την κορυφή η Ζαλγκίρις Κάουνας, μετά το επιβλητικό 96-59 επί της Βιλερμπάν. Μια νίκη αναμενόμενη στη «Ζαλγκίριο Αρένα» για τους Λιθουανούς που βρίσκονται στο 6-2, ενώ ακριβώς αντίστροφη είναι η συγκομιδή της γαλλικής ομάδας (2-6).

Μόλις 6 λεπτά κράτησε η αντίσταση των φιλοξενούμενων, όταν προηγήθηκαν 13-12. Ακολούθησε το πρώτο ξέσπασμα της Ζαλγκίρις (14-2) που έκλεισε την περίοδο στο +11 (26-15). Πριν ακόμα συμπληρωθούν 12 λεπτά, ο Τόμας Μασιούλις είχε «ανοίξει» ολοκληρωτικά το rotation, χρησιμοποιώντας και τους 12 παίκτες που είχε δηλώσει, ενώ είχαν σκοράρει οι 11 από αυτούς! Η διαφορά εκτοξεύτηκε σε… χαώδη επίπεδα όταν με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου η Ζαλγκίρις έτρεξε επί μέρους σκορ 16-3 για να διαμορφώσει το 64-38. Το υπόλοιπο του αγώνα, μέχρι το τελικό 96-59, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα.

Εκπληκτικός ο Μόουζες Ράιτ, έπαιξε λιγότερο από 19 λεπτά και πέτυχε 14π. με 100% ευστοχία (4/4 δίποντα, 6/6 βολές) και πήρε 7 ριμπάουντ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 15π. και 7ασ. με εξαιρετική στατιστική, ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Τουμπέλις (11π.), Λο (11π.), Σιρβίντις (10π.). Διασώθηκε από το… ναυάγιο της Βιλερμπάν ο Γκλιν Γουότσον με 14π. (2/2 τρίποντα).

Εν τω μεταξύ, το σερί του Ερυθρού Αστέρα συνεχίζεται, από τότε που ανέλαβε προπονητής ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Έξι διαδοχικές νίκες μετρούν οι Σέρβοι στην Euroleague μετά το 99-92 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Ο Αστέρας παραμένει στο γκρουπ των πρωτοπόρων με 6-2, ενώ οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην «ουρά» της κατάταξης με 2-6

Το ματς έγινε στο Βελιγράδι, με τυπικά γηπεδούχο τη Μακάμπι. Με τον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να είναι ασταμάτητος στο πρώτο δεκάλεπτο (11π.), ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε 33 πόντους! Οικοδόμησε από το ξεκίνημα μια αξιόλογη διαφορά η οποία έφτασε στο +14 (41-55 στο 17΄)

Με διαδοχικούς πόντους του Λόνι Γουόκερ η ομάδα του Κάτας μείωσε 59-63 στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου και φρόντισε να διατηρεί την επαφή με το σκορ. Ένα ξέσπασμα των Ισραηλινών με σερί 9-0 τους έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα 78-77, 8 λεπτά πριν τελειώσει το ματς. Ακολούθησε μάχη πόντο-πόντο μέχρι που το τρίποντο του Ντόμπριτς 35” πριν από τη λήξη, έγραψε το 89-97 γράφοντας τον επίλογο.

Μια νίκη που συνδυάστηκε με τη ραψωδία του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 12 ασίστ και 4 ριμπάουντ και είχε άξιους συμπαραστάτες τους Μονέκε (16π.,8ρ.), Ιζούντου (15π.,7ρ.). Πρώτοι σκόρερ της Μακάμπι ήταν οι Χορντ με 20π. (2) και Γουόκερ με 18 πόντους.

Από εκεί και πέρα, την τρίτη νίκη της σε 8 αγώνες πανηγύρισε η Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας 86-77 της Παρί στο «Unipol Forum». Για τους Γάλλους ήταν η τέταρτη ήττα και υποχώρησαν στο 4-4.

Η Αρμάνι κατάφερε να πάρει από νωρίς τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, κυρίως χάρη στην απίστευτη αστοχία των Γάλλων που σούταραν 8/34 εντός παιδιάς στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι διαμορφώθηκε η μέγιστη διαφορά των 23 πόντων (47-24) λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Αυτό φυσικά δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί μέχρι τέλους. Αργά και σταθερά η Παρί άρχισε να περιορίζει τις… απώλειες και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου είχε ρίξει τη διαφορά στο -8 (67-59) με σερί 11-0 και 11 συνεχόμενους πόντους του Ναντίρ Χιφί! Το τρίποντο του Γκούντουριτς επανέφερε τη διαφορά σε μη αναστρέψιμο επίπεδο, 78-61 ακριβώς στο 35΄ και το ματς κύλησε χωρίς απρόοπτα μέχρι το χρονόμετρο να σταματήσει στο 86-77 υπέρ της ομάδας του Έτορε Μεσίνα.

Οι Μπρουκς (12), Μπουκερ (13), Μάνιον (10) και Σιλντς (10) ήταν εκφραστές της επιθετικής πολυφωνίας των νικητών, ο Ρίτσι έχασε για ένα πόντο το double double (9π., 10ρ.), ενώ για την Παρί πάλευε ορισμένες στιγμές μόνος του ο Χιφί με 24π., 6ρ.

Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε τη «διαβολοβδομάδα» η Βαλένθια, η οποία στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη της και πέμπτη στο σύνολο. Οι «νυχτερίδες» υποδέχθηκαν τη Ντουμπάι και παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στο -10 στο 23΄ (40-50), κατάφεραν με την άμυνα της τέταρτης περιόδου, όχι μόνο να επιστρέψουν, αλλά και να αρπάξουν τη νίκη στο… νήμα με 80-78. Στο 3-5 υποχώρησε η ομάδα των Εμιράτων, μετά την τρίτη διαδοχική ήττα της.

«Κρύο αίμα» των νικητών ο Ομάρι Μουρ, ο οποίος εκτός από τους 15 πόντους που σημείωσε στον αγώνα κατάφερε στα 21΄΄ για τη λήξη να διαμορφώσει το τελικό 80-78, καθώς στον υπολειπόμενο χρόνο Μπέικον και Μπερτάνς αστόχησαν στα τρίποντα της νίκης για τη Ντουμπάι.

Από τους ηττημένους πάλεψαν οι Μπούγκι Έλις και Φιλίπ Πετρούσεφ με 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα.

Η 8η αγωνιστική

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-59

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-99

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρί (Γαλλία) 86-77

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-70

Βαλένθια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 84-58

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Παναθηναϊκός

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα

Βαθμολογία

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 6-2

Παναθηναϊκός 5-2

Βαλένθια (Ισπανία) 5-3

Ολυμπιακός 4-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3

Μονακό (Μονακό) 4-3

Παρί (Γαλλία) 4-4

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4

Παρτιζάν (Σερβία) 3-4

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-5

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-6

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-6

Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6