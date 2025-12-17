Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως δεν θα επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 6 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague, για λόγους «υψηλού κινδύνου».

Παρά την επιστροφή των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους στη Euroleague, σε αρκετές ευρωπαϊκές έδρες… λόγοι ασφαλείας υποχρεώνουν τις διοικήσεις των γηπεδούχων ομάδων να κάνουν την επιλογή «κεκλεισμένων των θυρών» στα ματς απέναντι στις δύο ισραηλινές ομάδες.