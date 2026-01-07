Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 20ή αγωνιστική της EuroLeague, σε μια βραδιά που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη μάχη των playoffs, αλλά και τις ισορροπίες στο κάτω μισό της βαθμολογίας. Η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Παρί, ενώ η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Μπασκόνια, σε παιχνίδια με ξεκάθαρο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Αναντολού Εφές – Παρί (19:30)

Η Εφές βρίσκεται σε δύσκολη θέση (6-13) και παίζει ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο. Το εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί αποτελεί ευκαιρία για επιστροφή στις νίκες και διατήρηση ελπίδων για την post season. Από την άλλη, η Παρί (6-13) αναζητά σταθερότητα και κάθε εκτός έδρας αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη αποφυγής των τελευταίων θέσεων.

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια (21:30)

Στο Μόναχο, η Μπάγερν (6-13) υποδέχεται μια επίσης πιεσμένη Μπασκόνια (6-13). Αμφότεροι γνωρίζουν ότι ήττα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από τη δεκάδα. Η γερμανική ομάδα ποντάρει στην έδρα της, ενώ οι Βάσκοι θέλουν ένα μεγάλο διπλό για restart στη σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής (έως τώρα)

Τρίτη 6/1

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80

Μονακό – Παρτίζαν 101-84

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai Basketball 85-60

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές – Παρί (Novasports 5)

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια (Novasports 3)

Βαθμολογία

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

2.Βαλένθια 14-6

3.* Φενέρμπαχτσε 13-6

4.Μονακό 13-7

5.Μπαρτσελόνα 13-7

6.Ρεάλ Μαδρίτης 12-8

—————————

7.Παναθηναϊκός 12-8

8.* Ολυμπιακός 11-8

9.Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9

10,Ερυθρός Αστέρας 11-9

—————————

11.Βίρτους Μπολόνια 10-10

12.Αρμάνι Μιλάνο 10-10

13.Ντουμπάι 9-11

14.Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12

15.Παρί 6-13

16.Μπασκόνια 6-13

17.Αναντολού Εφές 6-13

18.Μπάγερν Μονάχου 6-13

19.Βιλερμπάν 6-14

20.Παρτίζαν 6-14

Τι φέρνει η 21η αγωνιστική

Η επόμενη αγωνιστική έρχεται με αυξημένη πίεση για όλους, ειδικά για τις ελληνικές ομάδες που θέλουν άμεση αντίδραση, αλλά και για όσους παλεύουν να μείνουν «ζωντανοί» στη μάχη της δεκάδας.

Τετάρτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί