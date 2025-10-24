Με ένα τεράστιο «διπλό» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Ζαλγκίρις Κάουνας, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ της στην εφετινή Euroleague. Οι Λιθουανοί πέρασαν νικηφόρα με 88-73 από τη Βαρκελώνη, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την Μπαρτσελόνα στην τρίτη ήττα της.

Με την παραγωγικότητα στα ύψη, απόρροια των εξαιρετικών ποσοστών ευστοχίας της από τα 6,75 και καταλυτική την άμυνα σε πρώτη και τρίτη περίοδο, η Ζαλγκίρις πήρε από τα πρώτα λεπτά κεφάλι στο σκορ και χωρίς να απειληθεί βρέθηκε στο 28΄ στο +25 (73-48), απέναντι στους Καταλανούς, που μάταια προσπαθούσαν να αντιδράσουν.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάοντο Λο με 20 πόντους και 5/5 τρίποντα, ενώ από 14 πόντους πρόσθεσαν Σιρβίντις και Φρανσίσκο. Μεγάλος άτυχος της Ζαλγκίρις ο Νάιτζελ Ουίλιας-Γκοις, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για μόλις 85 δευτερόλεπτα, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε με τραυματισμό που αποκόμισε στην προσπάθεια του να διεισδύσει στο καλάθι των Καταλανών.

Από την Μπαρτσελόνα, διασώθηκε ο Τζοέλ Πάρα με 17 πόντους.

Η 6η αγωνιστική

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε

21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί

21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

Βαθμολογία

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1

Παναθηναϊκός 4-1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2

Παρί (Γαλλία) 3-2

Ολυμπιακός 3-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2

Παρτιζάν (Σερβία) 3-2

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3

Μονακό (Μονακό) 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

Βαλένθια (Ισπανία) 3-3

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6