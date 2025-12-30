Με μία μεγάλη έκπληξη κλείνει ο πρώτος γύρος της Euroleague καθώς η Ζαλγκίρις νίκησε 93-80 την πρωτοπόρο Χάποελ στο Τελ Αβίβ για τη 19η αγωνιστική. Μετά την ήττα τους οι Ισραηλινοί βρίσκονται στο 13-6 και ακριβώς από κάτω… καραδοκούν Παναθηναϊκός, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα (12-6) για να της κάνουν… παρέα στην κορυφή στο τέλος του 2025 εφόσον κερδίσουν τις αναμετρήσεις τους. Η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 11-8 και πατάει πιο γερά στην πρώτη δεκάδα.

Οι Λιθουανοί πήραν τα ριμπάουντ στο πρώτο μισό του αγώνα, είχε κυριαρχία κάτω από τα καλάθια και απορρόφησε το ενθουσιώδες ξεκίνημα των γηπεδούχων (25-13 στο 9΄) ώστε να κλείσει το ημίχρονο -ουσιαστικά- στα ίσια (40-39). Και για πρώτη φορά μπροστά στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (40-42). Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν υπνωτισμένοι στο διάστημα εκείνο, επιτρέποντας στην ομάδα του Μασιούλις να δημιουργήσει συνθήκη νίκης, όταν ξέφυγε με +12 (51-63) λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

Ήταν δύσκολα τα πράγματα για την Χάποελ, που δεν είχε στη διάθεσή της τον τραυματία Μίτσιτς, έναν παίκτη που συνήθως βγαίνει μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος και η Ζαλγκίρις συντήρησε τη διαφορά με… απρόσμενα εύκολο τρόπο για να φτάσει στη νίκη με το τελικό 80-93. Ο Φρανσίσκο με 13π, 8ασ., ο Γουϊλιαμς-Γκος με 17π., 4ασ., ο Τουμπέλις με 12π., 8ρ. και ο Ράιτ με 15π. ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, που είχαν σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ ( ). Από την ομάδα του Σφαιρόπουλου ξεχώρισαν οι Μπράιαντ (14π.), Τζόουνς (18π.).

Εν τω μεταξύ, η Μονακό δεν νίκησε απλά, αλλά… κονιορτοποίησε την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Palau Blaugrana» με 90-74, φεύγοντας με τεράστιο διπλό απ’ το «σπίτι» των Καταλανών στο πλαίσιο της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του α’ γύρου της Euroleague.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη για τους Μονεγάσκους που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-7 κι «έπιασαν» την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία, «ακουμπώντας» πλέον την τετράδα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «έπνιξε» με την άμυνά της την «Μπάρτσα», περιορίζοντάς την στους 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επίθεση είχε τρομερό πλουραλισμό, παίρνοντας σκορ από 9 παίκτες. Κι έχοντας 19 πόντους απ’ τον Μάικ Τζέιμς (2/3τρίπ.), 15 απ’ τον εξαιρετικό Χέις και 13 απ’ τον Μίροτιτς.

Στον αντίποδα η Μπαρτσελόνα τα περίμενε όλα απ’ τον Ντάριο Μπριθουέλα που σημείωσε 25 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να νικήσει… μόνος του τη Μονακό.

Στην κορυφή η Βαλένθια, 86-73 την Παρτιζάν

Η Βαλένθια αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα της Χαποέλ και επικρατώντας 86-73 της Παρτιζάν στην Ισπανία έπιασε τους Ισραηλινούς στην κορυφή της Euroleague με 13-6. Τέταρτη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Βελιγραδίου που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με 6-13.

Από το ξεκίνημα οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα με 7-0 και 17-6 στο πρώτο πεντάλεπτο. Στο 16΄ η Βαλένθια έτρεξε σερί 8-0 που της έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, 37-35, και έκτοτε το ματς εξελίχθηκε σε μάχη «σώμα με σώμα» με το προβάδισμα να ελαλλάσσεται συνεχώς και τη μέγιστη διαφορά να μην υπερβαίνει τους 4 πόντους.

Η Βαλένθια ήταν αυτή που κέρδισε αυτό το ιδιότυπο “bras de fer” όταν πήρες διαφορά 6 πόντων (74-68 στο 35:30) κι αυτό αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλικη του αγώνα. Η Παρτιζάν είχε ξεμείνει από δυνάμεις, δεν πρόβαλε αντίσταση στα τελευταία λεπτά και οι γηπεδούχοι «πάτησαν κορυφή» με το τελικό 86-73. Ο Ντάριους Τόμπσον με 17π. (3/6 τρίποντα, 6ασ.) και ο Νέιθαν Ρέβερς με 14π. (2/5 τρίποντα, 7ρ.) ήταν πρώτοι σκόρερ των νικητών. Για την Παρτιζάν ο Άιζακ Μπόνγκα έκανε φανταστικό ματς (17π.,76ρ.) αλλά χωρίς αντίκρισμα.

Τέλος, με ηγέτη το Νάντο Ντε Κολό η Βιλερμπάν νίκησε 94-89 στο γαλλικό ντέρμπι και με 6-13 «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της Euroleague, για πρώτη φορά μετά από τη δεύτερη αγωνιστική! Με ακριβώς ίδιο ρεκόρ, ολοκλήρωσε το 2025 και τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης η Παρί.

Μετά από ένα 5-0 των γηπεδούχων στο πρώτο λεπτό, το σκορ έγινε 7-15 και έκτοτε η Παρί ήταν συνεχώς μπροστά με «μπροστάρη» τον Ναντίρ Ιφί. Οι γηπεδούχοι πάλευαν απεγνωσμένα για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους ώστε να «ξεκολλήσουν» από τον… βυθό της βαθμολογίας. Ο Γκλιν Γουότσον ήταν σε μεγάλη βραδιά αλλά έμοιαζε απελπιστικά μόνος. Παρόλα αυτά, η Βιλερμπάν παρέμενε κοντά στο σκορ και ακριβώς στο 35΄ κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια: 72-72 και όλα ξεκινούσαν από την αρχή για ένα τελευταίο πεντάλεπτο. Με διαδοχικά τρίποντα του αγέραστου Νάντο Ντε Κολό οι γηπεδούχοι ξέφυγαν 85-79 στο 38΄ και τα πάντα είχαν κριθεί. Αδιαφιλονίκητος MVP, ο Ντε Κολό στα 38,5 χρόνια του «καθάρισε» το ματς με 17π. (3/6 τρίποντα), 5ρ., 5ασ. σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής. Φοβερός και ο Γουότσον που σταμάτησε στους 28 (5/8 τρίποντα), ενώ στην αντίπερα όχθη ο Ιφί έκανε… διαστημική εμφάνιση με 26π., 4ρ., 7ασ. αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει η ομάδα του την ήττα.

Η 19η αγωνιστική

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ζαλγκίρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν–Παρί 94-89

Βαλένθια–Παρτιζάν 86-73

Μπαρτσελόνα–Μονακό 74-90

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου

19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε

21:45 Novasports 6HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι

22:00 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η κατάταξη:

Βαλένθια (Ισπανία) 13-6

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-6

Παναθηναϊκός 12-6

Μονακό (Μονακό) 12-7

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 11-6

Ολυμπιακός 10-7

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 11-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-8

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-8

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-9

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-9

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-10

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-12

Μπασκόνια (Ισπανία) 6-12

Παρτιζάν (Σερβία) 6-13

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-13

Παρί (Γαλλία) 6-13

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-13