Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 2-4) άντεξε στο «σφυροκόπημα» της Ρεάλ Μαδρίτης (3-3) στο δεύτερο ημίχρονο, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague μετά από δύο σερί ήττες. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν στο νήμα με 92-91 των Ισπανών στο ουδέτερο Βελιγράδι, για την 6η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή αποτυχία τους.

«Ήρωας» των νικητών ο Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος στα 4,3΄΄ για τη λήξη βρήκε στόχο από τα 6,75, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στη Μακάμπι και γράφοντας το τελικό σκορ, καθώς ο Χεζόνια αστόχησε στην εκπνοή στο νικητήριο δίποντο.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας ευτύχισε να έχει σε εξαιρετικό βράδυ τον Λόνι Ουόκερ, ο οποίος πήρε… φωτιά στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν σημείωσε τους 20 από τους 27 πόντους του, μετρώντας σε αυτό το διάστημα 5/5 τρίποντα και στέλνοντας τους Ισραηλινούς στα αποδυτήρια στο +9 (57-48 στο 20΄). Με την εμφάνιση του, μάλιστα, έγραψε Ιστορία στη Euroleague, καθώς σημείωσε ρεκόρ πόντων από παίκτη σε μια περίοδο αναμέτρησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ έδεσε την άμυνα της και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, μέχρι ο Καμπάτσο να της χαρίσει το προβάδισμα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στα 25΄΄ για τη λήξη (89-91). Ο Ούκερ προσπάθησε μάταια από τα 6,75 να τελειώσει το ματς, για να ακολουθήσει λάθος του Χεζόνια και την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Μπλάτ, που έγραψε το τελικό 92-91.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Λόνι Ουόκερ με 27 πόντους, ενώ 21 πρόσθεσε ο Σόρκιν, 18 ο Μπρίσετ και 12 ο Μπλατ, βρίσκοντας την κατάλληλη στιγμή στόχο από τα 6,75 (το νικητήριο τρίποντο ήταν το μοναδικό του εύστοχο σε 5 προσπάθειες). Από την Ρεάλ ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 24 πόντους.

Πηγή: ΑΠΕ