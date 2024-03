Ο Μάικ Τζέιμς αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague για τον Φεβρουάριο. Κι ενώ χρειάζεται μόλις 12 πόντους για να περάσει στην πρώτη θέση όλων των εποχών και ν’ αφήσει στη 2η θέση τον Βασίλη Σπανούλη, ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό έχει σήμερα έναν ακόμη λόγο να χαμογελά.

Την περασμένη Παρασκευή (1/3) με τους 17 πόντους που σημείωσε οδήγησε τους Μονεγάσκους σε «διπλό», με 67-77, επί της Μπαρτσελόνα, για την 27η αγωνιστική. Τότε, χρειαζόταν 29 πόντους για να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε σύνολο πόντων στη Euroleague. Όπως όλα δείχνουν αυτό θα συμβεί την ερχόμενη Πέμπτη (7/3), όταν στις 20:00 η Μονακό φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Μονακό πέτυχε τρεις νίκες τον Φεβρουάριο (επί των Φενερμπαχτσέ, Βίρτους Μπολόνια και Μπαρτσελόνα), εκ των οποίων οι δύο εκτός έδρας και μάλιστα απέναντι σε τρεις αντιπάλους που βρίσκονταν σε ανώτερη βαθμολογική θέση. Με τις εμφανίσεις του ο Τζέιμς βοήθησε τη Μονακό να διευρύνει το νικηφόρο σερί της σε 6-0 και ν’ αναρριχηθεί από την 6η στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

En route to chasing history… @TheNatural_05 balled OUT In February as he claimed MVP of the Month 👏

The @ASMonaco_Basket guard was in typical scoring form 🔥

‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/MbWCq4iaXR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2024