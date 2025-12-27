Στα χέρια του Μπαστιέν Βοτιέ κατεληξε το βραβείο του MVP για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γάλλος άσος πρωταγωνίστησε στη νίκη της Βιλερμπάν επί της Αναντολού Εφές και κατέκτησε με το… σπαθί του τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη.

Απέναντι στους Τούρκους ο Βοτιέ είχε 28 πόντους με 10/13 δίποντα και 8/12 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

A career night in a thrilling double-overtime win 👀 Bastien Vautier from @LDLCASVEL is the Round 18 MVP 🥇 MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/643sufothp — EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2025

Η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague

1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR

2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR

3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR

4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR

5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR

6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR

7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR

8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR

9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR

10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR

11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR

12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR

13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)

14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR

15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR

16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR

17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR

18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR