Στα χέρια του Μπαστιέν Βοτιέ κατεληξε το βραβείο του MVP για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γάλλος άσος πρωταγωνίστησε στη νίκη της Βιλερμπάν επί της Αναντολού Εφές και κατέκτησε με το… σπαθί του τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη.
Απέναντι στους Τούρκους ο Βοτιέ είχε 28 πόντους με 10/13 δίποντα και 8/12 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
A career night in a thrilling double-overtime win 👀
Bastien Vautier from @LDLCASVEL is the Round 18 MVP 🥇
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/643sufothp
— EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2025
Η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague
1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR
9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)
14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR
15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR
16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR
17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR
18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR