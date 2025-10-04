Ο φόργουορντ της Μονακό, Νίκολα Μίροτιτς, ανακηρύχθηκε MVP της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague για τη σεζόν 2025–26, πραγματοποιώντας μια εξαιρετικά αποτελεσματική συνολική εμφάνιση στη νίκη της ομάδας του με 103–81 εντός έδρας επί της Ντουμπάι BC.

Ο Μίροτιτς χρειάστηκε μόλις 20 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στο γήπεδο για να καταγράψει βαθμολογία δείκτη απόδοσης (PIR) 32, την υψηλότερη μεταξύ των παικτών στις νικητήριες ομάδες αυτή την αγωνιστική, όπως αναφέρει η Euroleague.

Τελείωσε με 19 πόντους, με 5/7 σουτ δύο πόντων, 1/2 τρίποντα και 6/8 στις βολές. Επιπλέον, μάζεψε 7 ριμπάουντ, είχε 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Αυτή είναι η 11η διάκριση MVP του γύρου στην καριέρα του Μίροτιτς στην EuroLeague, και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της σχετικής κατάταξης του πρωταθλήματος.

Το υψηλότερο PIR της 2ης αγωνιστικής, ωστόσο, ανήκει στον άσο του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος συγκέντρωσε PIR 39 στην εντός έδρας ήττα με 96–103 από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ερνανγκόμεθ είχε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα. Ένας άλλος παίκτης που ξεχώρισε στην ήττα ήταν ο Γουέιντ Μπόλντουιν της Φενερμπαχτσέ Μπέκο Κωνσταντινούπολης. Στην εκτός έδρας ήττα με 84–81 από την Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Μπόλντουιν σημείωσε 36 πόντους, προσθέτοντας 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ, με PIR 34.

Ανδρέας Ομπστ (Μπάγερν Μονάχου) και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι κατέγραψαν PIR 30 ο καθένας, συμπληρώνουν τους κορυφαίους παίκτες της 2η αγωνιστικής. Ο Ομπστ σημείωσε 31 πόντους με 9/16 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Σλούκας συνέβαλε με 18 πόντους, 11 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα στην ήττα από την Μπαρτσελόνα.