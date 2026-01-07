Με τις νίκες της Παρί και της Μπάγερν Μονάχου επί της Αναντολού Εφές και της Μπασκόνια, αντίστοιχα, έπεσε η αυλαία της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague, κατά την οποία ως γνωστόν, ηττήθηκαν την Τρίτη τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός: οι Πειραιώτες με 88-80 από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και οι πράσινοι με 87-74 από την Αρμάνι στο T-Center Athens.
Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας πέρασε νικηφόρα την Τετάρτη από την Πόλη με 84-79 σκορ και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-13, την ώρα που οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 6-14.
Από τη μεριά τους οι Βαυαροί υπερασπίστηκαν την έδρα τους, επικρατώντας με 96-89 των Βάσκων, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο 7-13, υποχρεώνοντας τους αντιπάλους τους στην 14η ήττα τους (6-14) στον εφετινό μαραθώνιο της Euroleague.
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο… δεύτερο πιάτο της «διαβολοβδομάδας», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Πέμπτη (8/1, 21:15, Novasports Prime) τη Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί μία ημέρα αργότερα (9/1, 21:15, Novasports Prime) στο ΣΕΦ την Μπάγερν Μονάχου.
Tρίτη 6/1
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
Μονακό – Παρτίζαν 101-84
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai Basketball 85-60
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
Τετάρτη 7/1
Αναντολού Εφές – Παρί 79-84
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
Βαλένθια 14-6
* Φενέρμπαχτσε 13-6
Μονακό 13-7
Μπαρτσελόνα 13-7
Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
—————————
Παναθηναϊκός 12-8
Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9
* Ολυμπιακός 11-8
Ερυθρός Αστέρας 11-9
—————————
Βίρτους Μπολόνια 10-10
Αρμάνι Μιλάνο 10-10
Ντουμπάι 9-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
Μπάγερν Μονάχου 7-13
Παρί 7-13
Μπασκόνια 6-14
Αναντολού Εφές 6-14
Βιλερμπάν 6-14
Παρτίζαν 6-14
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)
Πέμπτη 8/1
18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Βαλένθια – Μονακό
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή 9/1
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν
Δευτέρα 3/3
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί