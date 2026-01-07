Με τις νίκες της Παρί και της Μπάγερν Μονάχου επί της Αναντολού Εφές και της Μπασκόνια, αντίστοιχα, έπεσε η αυλαία της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague, κατά την οποία ως γνωστόν, ηττήθηκαν την Τρίτη τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός: οι Πειραιώτες με 88-80 από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και οι πράσινοι με 87-74 από την Αρμάνι στο T-Center Athens.

Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας πέρασε νικηφόρα την Τετάρτη από την Πόλη με 84-79 σκορ και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-13, την ώρα που οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 6-14.

Από τη μεριά τους οι Βαυαροί υπερασπίστηκαν την έδρα τους, επικρατώντας με 96-89 των Βάσκων, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο 7-13, υποχρεώνοντας τους αντιπάλους τους στην 14η ήττα τους (6-14) στον εφετινό μαραθώνιο της Euroleague.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο… δεύτερο πιάτο της «διαβολοβδομάδας», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Πέμπτη (8/1, 21:15, Novasports Prime) τη Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί μία ημέρα αργότερα (9/1, 21:15, Novasports Prime) στο ΣΕΦ την Μπάγερν Μονάχου.

Tρίτη 6/1

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80

Μονακό – Παρτίζαν 101-84

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai Basketball 85-60

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Τετάρτη 7/1

Αναντολού Εφές – Παρί 79-84

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

Βαλένθια 14-6

* Φενέρμπαχτσε 13-6

Μονακό 13-7

Μπαρτσελόνα 13-7

Ρεάλ Μαδρίτης 12-8

—————————

Παναθηναϊκός 12-8

Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9

* Ολυμπιακός 11-8

Ερυθρός Αστέρας 11-9

—————————

Βίρτους Μπολόνια 10-10

Αρμάνι Μιλάνο 10-10

Ντουμπάι 9-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12

Μπάγερν Μονάχου 7-13

Παρί 7-13

Μπασκόνια 6-14

Αναντολού Εφές 6-14

Βιλερμπάν 6-14

Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Πέμπτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί