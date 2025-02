Τρίτη διαδοχική νίκη πέτυχε η Μονακό στην Euroleague, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αντέχει στην πίεση της Μπασκόνια στο Πριγκιπάτο, καταφέρνοντας να επικρατήσει της αντιπάλου της με 92-85 για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Έτσι οι Μονεγάσκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 16-9 και συνεχίζουν την καταδίωξη του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.

Σε αυτό το ματς έγραψε ιστορία ο Μάικ Τζέιμς, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στη διοργάνωση που σπάει το φράγμα των 5.000 πόντων (5.008). Στον αντίποδα, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο υπέστη την 15η ήττα της, με την οποία είδε τη 10άδα της Euroleague να απομακρύνεται ακόμη πιο πολύ…

In a league of his OWN 🫡

The first-ever player to reach 5000 career points… 👏 @TheNatural_05 stands alone!#EveryGameMatters pic.twitter.com/H8VpFT5XXc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2025