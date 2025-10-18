Πολύτιμο «διπλό» σημείωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, επικρατώντας την Παρασκευή με 89-88 της Παρί, για την 5η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα θρίλερ που κρίθηκε στην τελευταία φάση.

Οι Ισραηλινοί κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα ως το τέλος, παρά την πίεση των Γάλλων, και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό με ρεκόρ 4-1.

Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη, με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι τέλους. Ο Χίφι (23π.) της Παρί είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το τελευταίο σουτ του αγώνα, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να πανηγυρίσουν ένα πολύτιμο διπλό.

Η Χάποελ έδειξε χαρακτήρα και πνευματική ετοιμότητα, παραμένοντας ανταγωνιστική ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημήτρης Ιτούδης διαχειρίστηκε με μαεστρία τις κρίσιμες στιγμές, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη που την κρατά σταθερά στη μάχη της κορυφής.

«Ηρωας» των νικητών ο Τάιλερ Ένις, ο οποίος δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, μετά από φάουλ του Χίφι, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Νταν Οτούρου με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-64, 88-89

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 23 (5/14 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Καβαλιέρε, Ρόμπινσον 13 (3/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ερέρα 3 (0/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντοκοσί 6 (3 ριμπάουντ), Φαγέ 11 (10 ριμπάουντ), Μόργκαν 5 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπακό, Εμπαγέ 8 (2), Ουατάρα 5 (0/6 δίποντα,6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χόμες 2 (2 ριμπάουντ), Γουίλις 12 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Μότλι 11 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 4 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπλέικνι 11 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπράιαντ 10 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παλατίν, Ένις 7 (7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάλκολμ 8 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίτσιτς 12 (2/6 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 λάθη), Γουέινραϊτ 2 (3 ριμπάουντ), Οτούρου 18 (6/9 δίποντα, 6/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γκινάτ 6 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ).

Πρώτο «διπλό» για την Παρτιζάν

Η Μπασκόνια πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην Παρτίζαν, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την πέμπτη σερί ήττα της στην εφετινή EuroLeague. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 91-79 στη Buesa Arena, παίρνοντας το πρώτο της «διπλό» και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-2.

Οι Βάσκοι, χωρίς τους τραυματίες Μάρκους Χάουαρντ και Τρεντ Φόρεστ, κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ και μάλιστα να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (77-77) λίγο πριν την εκπνοή. Ωστόσο, η Παρτίζαν αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική στο φινάλε, με τον Ουάσινγκτον να παίρνει φωτιά και με 8 σερί προσωπικούς πόντους του να κλειδώνει τη νίκη, γράφοντας το 79-87 στα 29΄΄ για τη λήξη.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Καρλίκ Τζόουνς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του με ένα εντυπωσιακό double-double, σημειώνοντας 18 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ.

Από την Μπασκόνια, ο Χαμίντου Ντιάλο έκανε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός…

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ, Νόουελ 3 (1/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Βιγιάρ, Ντιάλο 20 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Σεντεκέρσκις 5 (1/5 τρίποντα, Λουγουαγού-Καμπαρό 19 (3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Σπανιόλο 7, Ντιοπ 4 (3 ριμπάουντ), Φρις 8 (2/4 τρίποντα), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Τζόουνς Κ. 18 (1/2 τρίποντα, 10 ασίστ, 3 λάθη), Μούρινεν 1, Ουάσινγκτον 17 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσετκόφσκι 8 (2/2 τρίποντα), Μαρίνκοβιτς 9 (3/5 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Μπράουν 7 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόνγκα 7 (1/1 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Πάρκερ 14 (0/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Τζόουνς Τ. 10 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ολυμπιακός 94-95

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-78

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 78-89

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 88-73

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 81-95

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-75

Μονακό (Μονακό)– Βαλένθια (Ισπανία) 90-84

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 83-90

Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 79-91

Παρί (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-89

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Παναθηναϊκός 4-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Παρί (Γαλλία) 3-2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-2

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-2

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-2

Ολυμπιακός 3-2

Μονακό (Μονακό) 3-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 3-2

Παρτιζάν (Σερβία) 3-2

Βαλένθια (Ισπανία) 2-3

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-3

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-4

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-5

