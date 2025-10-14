Στο ντεμπούτο του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, οι Σέρβοι πανηγύρισαν την πρώτη εφετινή νίκη ενώπιον του κοινού τους στη EuroLeague, επικρατώντας με 88-79 της Ζάλγκιρις Κάουνας και «σπάζοντας» το αήττητο της λιθουανικής ομάδας (3-1).

Η ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία ισορρόπησε σε 2-2 το ρεκόρ της, έβγαλε ένταση και τακτική προσήλωση, στοιχεία που αποτυπώθηκαν απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο «έσπασε» το ρυθμό της Ζάλγκιρις και κράτησε το προβάδισμα στο φινάλε, εξαργυρώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο (το… κοντέρ σταμάτησε στους 31 πόντους).

Ο Τζόρνταν Νουόρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν επίσης οι Μονέκε και Μοτεγιούνας, που σημείωσαν από 13 πόντους. Από τη Ζαλγκίρις πάλεψαν οι Μάοντο Λο και Άρνας Μπουτκεβίτσιους, σημειώνοντας από 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 45-39, 57-58, 88-79