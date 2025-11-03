Ο γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας Σιλβέιν Φραντσίσκο επιλέχθηκε ως ο MVP της EuroLeague Basketball για τον μήνα Οκτώβριο, καθώς οδήγησε τον λιθουανικό σύλλογο στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στην βαθμολογία.

«Ο Φρανσίσκο ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από το ρεκόρ 6-2 της Ζαλγκίρις τον Οκτώβριο, ενορχηστρώνοντας την επίθεση με ακρίβεια και στυλ. Έκλεισε τον πρώτο μήνα της σεζόν με ασίστ με 6,8 ανά παιχνίδι, ενώ ηγήθηκε επίσης της ομάδας του στο σκοράρισμα με 14,9 πόντους ανά παιχνίδι.

Η βαθμολογία Performance Index Rating (PIR) του, ύψους 18,9, ήταν η δεύτερη υψηλότερη μεταξύ όλων των γκαρντ κατά τη διάρκεια του μήνα, υπογραμμίζοντας την συνολική του επίδραση», αναφέρει η Euroleague.

«Το να είμαι MVP του μήνα είναι καταπληκτικό, δεν το περίμενα και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Χορεύω μέσα μου», είπε ο Φρανσίσκο και πρόσθεσε:

«Σημαίνει πολλά, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί ταλαντούχοι παίκτες. Δεν περίμενα να γίνω MVP της EuroLeague, το μόνο που ήθελα είναι να βεβαιωθώ ότι κερδίζουμε με την ομάδα που έχουμε, και να είμαι χαρούμενος για τις νίκες. Θέλω απλώς να πάω στα πλέι οφ. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος, αυτό θέλουμε, ο στόχος μας».

Francisco’s October was DIFFERENT! 😤@S_CISCO_2 led @bczalgiris to the top of the standings and BALLED OUT all month long. 📈 pic.twitter.com/G409sYw5Ww — EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2025

Xα.Π.

Με πληροφορίες: euroleaguebasketball.net