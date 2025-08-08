Ο Πάολο Γκαλμπιάτι είναι ο νέος προπονητής της Μπασκόνια, καθώς ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα (8/8) την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού για τα επόμενα δύο χρόνια, γνωστοποιώντας, παράλληλα, τη λύση της συνεργασίας του με τον Πάμπλο Λάσο. Ο 41 ετών ετών κόουτς θα εργαστεί για πρώτη φορά σε ομάδα της Euroleague κι επίσης για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας.

Ο Γκαλμπιάτι εργαζόταν μέχρι πρότινος στην πατρίδα του με την Τρέντο, στον πάγκο της οποίας καθόταν τις τελευταίες δύο σεζόν. Σε αυτό το διάστημα η Τρέντο είχε ρεκόρ 13 νίκες-23 ήττες στο Eurocup, ενώ ο Γκαλμπιάτι την οδήγησε την παρελθούσα αγωνιστική περίοδο στην κατάκτηση της τέταρτης θέσης στην κανονική περίοδο του ιταλικού πρωταθλήματος.

Τώρα θα κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague με την Μπασκόνια, αντικαθιστώντας τον Λάσο, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την ομάδα από τη χώρα των Βάσκων σε ρεκόρ 14-20 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και στη συμμετοχή στα πλέι οφ του ισπανικού πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του, ο Λάσο δεν αναμένεται να μείνει για πολύ καιρό… άνεργος. Και αυτό γιατί δημοσιεύματα των διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ισπανίας μετά το εφετινό Ευρωμπάσκετ και ο 57χρονος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ιταλό.

Ο Λάσο, ο οποίος έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εργάστηκε στη «βασίλισσα» από το 2011 έως το 2022. Τη σεζόν 2023-24 κάθισε στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, ενώ την παρελθούσα αγωνιστική περίοδο επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Βιτόρια, για να αναλάβει την Μπασκόνια.

