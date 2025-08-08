Ο Πάολο Γκαλμπιάτι είναι ο νέος προπονητής της Μπασκόνια, καθώς ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα (8/8) την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού για τα επόμενα δύο χρόνια, γνωστοποιώντας, παράλληλα, τη λύση της συνεργασίας του με τον Πάμπλο Λάσο. Ο 41 ετών ετών κόουτς θα εργαστεί για πρώτη φορά σε ομάδα της Euroleague κι επίσης για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας.

Ο Γκαλμπιάτι εργαζόταν μέχρι πρότινος στην πατρίδα του με την Τρέντο, στον πάγκο της οποίας καθόταν τις τελευταίες δύο σεζόν. Σε αυτό το διάστημα η Τρέντο είχε ρεκόρ 13 νίκες-23 ήττες στο Eurocup, ενώ ο Γκαλμπιάτι την οδήγησε την παρελθούσα αγωνιστική περίοδο στην κατάκτηση της τέταρτης θέσης στην κανονική περίοδο του ιταλικού πρωταθλήματος.

📋 Paolo Galbiati, nuevo entrenador de Baskonia 🗞️ https://t.co/pDiZxzSKP3 Benvenuti alla vostra nuova casa 🤝 #OngiEtorriPaolo pic.twitter.com/oS866fZys8 — Baskonia (@Baskonia) August 8, 2025

Τώρα θα κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague με την Μπασκόνια, αντικαθιστώντας τον Λάσο, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την ομάδα από τη χώρα των Βάσκων σε ρεκόρ 14-20 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και στη συμμετοχή στα πλέι οφ του ισπανικού πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του, ο Λάσο δεν αναμένεται να μείνει για πολύ καιρό… άνεργος. Και αυτό γιατί δημοσιεύματα των διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ισπανίας μετά το εφετινό Ευρωμπάσκετ και ο 57χρονος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ιταλό.

Ο Λάσο, ο οποίος έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εργάστηκε στη «βασίλισσα» από το 2011 έως το 2022. Τη σεζόν 2023-24 κάθισε στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, ενώ την παρελθούσα αγωνιστική περίοδο επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Βιτόρια, για να αναλάβει την Μπασκόνια.