Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της Μπασκόνια με τον Λούκα Σάμανιτς, μετά από επιθυμία του Κροάτη φόργουορντ, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

Ο 25χρονος άσος είχε υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια στις 30 Δεκεμβρίου 2024 με τους Βάσκους.

Έκτοτε αγωνίστηκε σε 20 αγώνες Euroleague, ενώ ήταν βασικός και στα 5 παιχνίδια της ομάδας της Βιτόρια στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν. Στα 5 αυτά ματς είχε 7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε σήμερα (22/10) την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Λούκα Σάμανιτς, τον ευχαρίστησε για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του όσο αγωνίστηκε στον σύλλογο και του ευχήθηκε επιτυχίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο στο μέλλον.

