Τους διαιτητές που θα «διευθύνουν» τα παιχνίδια της 24ης στροφής για τις δύο ελληνικές ομάδες έκανε γνωστούς η Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ταξιδεύει στην Τουρκία για να βρεθεί αντιμέτωπη με την Ανατολού Εφές την Πέμπτη (22/1). Οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Τζόρντι Αλιάγκα και Ουγκέ Τεπερνιέρ θα διαιτητεύσουν την εν λόγω αναμέτρηση.

Από την άλλη οι «πράσινοι» καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι διαιτητές στην «μάχη» αυτή θα είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς, Τζόσεφ Μπισάνγκ και Στιβ Μπίτνερ.

Πρόκειται για δύο καθοριστικές αναμετρήσεις στις μάχη των δύο «αιωνίων» για είσοδο τους στην τετράδα.