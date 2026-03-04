Η ασταθής κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, ώθησε την Euroleague στο να ορίσει τις έδρες που θα αγωνιστούν οι ομάδες του Ισραήλ και η Ντουμπάι BC, μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Μετά την αναβολή δύο αναμετρήσεων στο πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής, η διοργανώτρια Αρχή εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις νέες έδρες στις οποίες θα αγωνιστούν οι τρείς ομάδες της Euroleague, καθώς και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, που ανήκει στο EuroCup, μέχρι να υπάρξει κάποια διαφορετική ενημέρωση.

