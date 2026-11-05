Με ένα απίθανο ντέρμπι άνοιξε ο «χορός» της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να περνάει με 115-112 (101-101 κ.δ) από τη «Movistar Arena», σπάζοντας το αήττητο έξι αγώνων της Ρεάλ.

Οι πράσινοι στηρίχθηκαν στο απίθανο επιθετικό βράδυ του Κέντρικ Ναν, που έδειξε ότι έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Αμερικανός έκανε μία εμφάνιση επιπέδου σταρ του ΝΒΑ, σταματώντας τους 33 πόντους με εκπληκτικά ποσοστά (8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/8 βολές), για να οδηγήσει τους πράσινους όταν έδειξαν να μένουν από λύσεις στην τέταρτη περίοδο και το εξτρά πεντάλεπτο.

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