Με τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομα του στη βίβλο των ρεκόρ της Euroleague, η Μπασκόνια δεν… αγχώθηκε στη Βιτόρια, απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν, συνεχίζοντας με ρεκόρ 14-12 το κυνήγι της εξάδας! Οι Βάσκοι επικράτησαν άνετα με 94-80 των Γάλλων, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, βυθίζοντας τους φιλοξενούμενους σε 5-21.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπασκόνια, έσπασε το πρώτο ρεκόρ σε ασίστ στη Euroleague σε ένα ημίχρονο με τις 12 που μοίρασε στο 20λεπτο, ενώ συνεχίζοντας να διακρίνεται στο κομμάτι της δημιουργίας σημείωσε ρεκόρ και στο σύνολο των ασίστ σε έναν αγώνα, σταματώντας στις 20(!), με τις οποίες άφησε πίσω τις 19 που είχαν μετρήσει οι -μέχρι σήμερα- ρέκορντμαν Φακούντο Καμπάτσο (με τη Ρεάλ στις 6/2/2020 απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου) και Στέφαν Γιόβιτς (με τον Ερυθρό Αστέρα στις 12/11/2015 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου).

Παράλληλα ο ΜακΙντάιρ έγινε μόλις ο τρίτος με triple-double μετά από τους Νίκολα Βούιτσιτς και Νικ Καλάθη. Ο άσος των Βάσκων τελείωσε τον αγώνα με 20 ασίστ, 11 ριμπάουντ και 11 πόντους, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο της Μπασκόνια.

— Baskonia (@Baskonia) February 8, 2024