Η Μονακό αναδείχθηκε νικήτρια στον γαλλικό «εμφύλιο» της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας με «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα, μετά από δύο σερί ήττες. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 84-52 την ουραγό Βιλερμπάν στην LDLC Arena, βελτιώνοντας σε 7-5 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην ένατη ήττα τους.

Με μία κυριαρχική εμφάνιση, οι Μονεγάσκοι αισθάνθηκαν την αντίσταση της Βιλερμπάν μόνο στην πρώτη περίοδο, καθώς από το δεύτερο δεκάλεπτο έδωσαν ένα πραγματικό ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση μετατρέποντας σε… μονόλογο την αναμέτρηση.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Μάικ Τζέιμς (12π., 7ασ.), Νίκολα Μίροτιτς (12π.) και Έλι Οκόμπι (11π.), ενώ από τη Βιλερμπάν, που τα… έσπασε από τα 6,75 (2/25 τρίποντα) και μέτρησε 23 λάθη (!), κανείς παίκτης δεν τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η 12η αγωνιστική

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν–Μονακό 52-84

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-4

Ολυμπιακός 7-4

Παναθηναϊκός 7-4

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-4

Μονακό (Μονακό) 7-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-5

Βαλένθια (Ισπανία) 6-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6

Παρί (Γαλλία) 5-6

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-6

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 4-7

Παρτιζάν (Σερβία) 4-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8

Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9