Με επική αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, η Παρτιζάν έφυγε νικήτρια από τη Belgrade Arena στο κλασικό ντέρμπι του Βελιγραδίου, για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς επικράτησε 79-76 του Ερυθρού Αστέρα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-9, ενώ ο Αστέρας βγήκε εκτός τετράδας με το 9-6.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο ξεκίνημα του ματς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, αν και η Παρτιζάν έχασε νωρίς το προβάδισμα (8-5 στο 5΄) και δεν μπόρεσε να το επανακτήσει για τα επόμενα 33 λεπτά.

Βρισκόταν, πάντως, κοντά στη μεγάλη της αντίπαλο με τον Μπόνγκα να κερδίζει σημαντικές μάχες κάτω από τα καλάθια. Με το ημίχρονο στο 35-39 τίποτα δεν προμήνυε την… καταιγίδα που θα ακολουθούσε.

Ο Αστέρας κυριάρχησε ολοκληρωτικά και με εκπληκτική άμυνα κατάφερε να χτίσει διαφορά 16 πόντων (44-60 στο 29΄) με τον Τζόρνταν Νουόρα να είναι ασταμάτητος και να πετυχαίνει 13 πόντους στην 3η περίοδο.

Όμως στο σημείο εκείνο ήταν η σειρά της Παρτιζάν. Με φοβερό επί μέρους σκορ 20-7 πλησίασε σε απόσταση βολής στο μέσον της τελευταίας περιόδου (64-67 στο 35΄). Με ηγέτη τον Ουάσινγκτον οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά 73-72 στο 38΄ για πρώτη φορά μετά από το 5ο λεπτό.

Η ψυχολογία είχε αλλάξει «στρατόπεδο» και η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς αναδείχθηκε νικήτρια με 79-76. Κορυφαίοι της Παρτιζάν οι Ουάσινγκτον 25π., Μπόνγκα 16π., 11ρ. και Ταϊρίκ Τζόουνς 15π., 8ρ., ενώ οι καλύτεροι του Αστέρα ήταν οι Νουόρα 20π. (4/9 τρίποντα), 7ρ, Μπάτλερ 20π. (3/9 τρίποντα)

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 35-39, 49-60, 79-76

Δεν αποχωρίζεται την κορυφή η Χαποέλ Τελ Αβίβ

Ακλόνητη στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, παρέμεινε η Χαποέλ Τελ Αβίβ μετά το μεγάλο «διπλό» στην Μπολόνια, για την 15η αγωνιστική.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε με ένα σφυροκόπημα στην τελευταία περίοδο να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού με 79-74, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη ανατροπή και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 11-4. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 7-8 και έχασαν έδαφος στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στη δεκάδα.

Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, βρέθηκαν ακόμη και στο +14 (42-28) στο 17΄, ενώ έδειχναν αποφασισμένοι για τη δεύτερη σερί νίκη τους.

Ωστόσο, στον… επίλογο του αγώνα, οι Ισραηλινοί έδεσαν την άμυνα τους, ισορρόπησαν τα ριμπάουντ και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας απάντησαν με επιμέρους σκορ 29-17, «αρπάζοντας» το «διπλό» και παραμένοντας μόνοι στην κορυφή.

Πρωταγωνιστές των νικητών οι Ελάια Μπράιαντ και Νταν Οτούρου (10ρ.) με 22 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Βίρτους των 18 λαθών ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-36, 57-50, 74-79